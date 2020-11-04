美國總統選舉開票中 當地日本記者傳達的現狀是....？

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美國總統大選進入白熱化，目前各州也開始陸續開票。川普本人目前正在幹嘛？富士電視台的記者藤田水美來自當地替您傳達。

記者藤田水美：

「在日本時間4日上午11點10分左右，川普總統跟夫人梅蘭妮亞與家人，一起在白宮的橢圓形辦公室一起觀看選戰狀況」。

「在3日時，川普陸續在搖擺州造勢，在選舉前的最後一刻向支持者呼籲投票，當他回到白宮時，已經是投票日當日的凌晨三點了。這三週以來，原先受到新型冠狀病毒而打擊的身體，讓他真的是以分來計算選戰造勢，希望能夠在最後一週開始猛裂追趕」。

川普陣營也預計，在4日晚間的時刻，在白宮前對聚集在當地始終不散去的支持者們發表談話。

之後，對於川普總統來說，佛羅里達州被稱為是最後一到關卡，預計也將會有開票結果。這次他的連任，佛州是他一定要取得的地盤，唯有守住他的既有地盤，才能確保他的連任。

島田彩夏主播：「白宮前聚集兩邊的支持者，想在這邊問一下，目前在當地有沒有發生什麼混亂情形？」

記者藤田水美：「目前並沒有發生任何混亂狀況。只不過，川普總統、一直不斷更新推特、說全國的狀況都很不錯，持續強力地發言。只不過這次的選舉，對川普陣營來說，是一直非常堅守的戰役，傳統共和黨的地盤，拜登的得票都有大幅成長，順著這樣的氣勢，是不是有可能無法停止，是他們最需要警戒的」。

（FNN PRIME online 11月4日刊載。日文原文請見此處）

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