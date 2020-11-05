寒氣逐漸逼近 各地漸入初冬 東京枯樹首現

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北海道的札幌首次觀測到平地下雪。在11月5日早上，當地迎來這個晚秋最冷的一天。在4日，札幌市比往年都還要早7日開始下雪。4日早上的日本近海，受到冬季氣壓的影響，漸漸流入這時期最冷的冷空氣。在5日早上的札幌市南區觀測到了8公封積雪，北海道突然間出現了冬天風景。

當地居民表示「風實在很冷，連肌肉都深刻感受。我內搭的衣服也是，第一次把厚外套拿出來穿（今年第一次的厚外套嗎？）對啊」

距離札幌市中心一小時車程的觀光地定山溪溫泉，也一夕改為雪景。溫泉街也對這景象感到訝異，觀光客也看起來很冷的感覺在街上行走，有小孩表示「還不錯的感覺，可以玩一下（你喜歡雪嗎？）嗯。喜歡白白的地方」，對於觸摸積在欄杆上鬆鬆軟軟的雪感到相當好奇。

在東北地區也是如此，從東京來湯治玩的觀光客表示「現在出門蠻冷的，但是蠻舒服，也來拍個照片」。在青森縣當地的酸之湯，出現許多忘情穿著浴衣拍照遊客。

在上午8點時，雪一度積到18公分，從神奈川來的觀光客表示「（感覺積了不少雪？）對啊，我開車只用一般輪胎來...」在早上的停車場，也有住宿旅客在除積在車頂上的雪。

從廣島來的觀光客表示「不太想開車門了，外面好冷」、「沒有想到會積到這樣。第一次，真的第一次這樣除雪」。

另一方面，東京都在清晨測到最大8.2公尺的風速。氣象廳則是睽違三年在東京地區率先發表第一棵乾枯樹木。在5日後，這樣的冬季氣壓會開始慢慢變弱，全國會開始放晴，白天的紫外線還是會偏強，這個秋季最冷的天氣還會持續一小段。務必注意高低溫差。

（FNN PRIME online 11月5日刊載。日文原文請見此處）

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