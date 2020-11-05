不論美國總統誰當選 日本政府將立刻安排訪美

Newsfrom Japan

目前的美國總統選舉狀況仍是膠著，日本政府如何看待，富士電視台的政治部記者鹿嶋豪心作出以下分析。

「政府高官表示『我們已經參考4年前的總統選戰，不論是誰都會有萬全的準備持續進展』，對於選戰的走向表達相當慎重的姿態」

有關總統選戰的情勢，日本首相菅義偉，曾在4日跟周圍人士表示「選舉果然還是很不可測啊」，在5日早上時也說「目前的態勢要以拜登選上作前提來準備」。

外務省的幹部認為，假使拜登選上「日美的貿易協定等，同盟關係的變化都不會更動」，但不過，拜登將來會採取什麼樣的政策，目前都還是八字沒一撇。

另一方面，川普勝利的話，對於駐日美軍的駐留經費，可能會要求日本負擔更多，也有內部觀點擔憂「美中的對立只會更激化了」。

菅義偉首相在選舉結果確定後，也會立刻調整日期準備訪美，政府相關人士表示「現在的狀況不用操之過急。但是在年底前訪美確實是難的」。

（FNN PRIME online 11月5日刊載。日文原文請見此處）

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