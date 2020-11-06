第三波擴大中？ 北海道破百 全日本單日破千確診

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新型冠狀病毒的單日確診人數，在8月以來首度單日超過1000人。在真正的寒冬來臨之前，官方持續呼籲新型冠狀病毒的感染擴大警戒。

在11月6日日本全國確認的新型冠狀病毒感染者總共有1048人，這是8月21日以來，相隔76天再度出現單日確診人數超過千人。

其中，大阪府有125人、神奈川縣有109人等，日本各縣市持續出現越來越多確診者警戒持續上升。東京都則是269人，相隔21日再度出現單日確診超過250人。重症病患則是增加3人，來到38人。

國立國際醫療研究中心主任，大曲貴夫表示：「新的陽性確診者增加比例超過100%，那就代表目前正在增加中。之前數字是91.7%，但現在已經上升到106.2%，如果再這樣持續下去的話，今後確診者急速增加的可能性相當大」。

確診途徑中，在家中感染的比例，從上一週的36%，上升到41.5%，這也是增加比例最大的部分，接下來是職場感染、則為16.6%。

在這當中，11月5日時，日本醫師會感到最有強烈危機的則是...。

日本醫師會・中川會長「北海道的確診者跟東京人口相比，有著急速增加的趨勢，這個是我們相當憂慮的地方」。

第三波的最危機區域的就是北海道！夜生活街的感染也在持續擴大中。

北海道・札幌市博野的飲食店、目前有全國各地的觀光客前來，在11月5日當天也是人聲鼎沸。

觀光客表示：「有點覺得到底來，還是不來比較好？在我來之前的時候，確診人數又增加，但是因為取消的話又要付取消費用，到最後還是決定來了」。

11月5日北海道的新確診者來到119人，也是第一次超過100人。在這當中，札幌市內的確診者有93人，其中68人是感染途徑未能確定。

此外將近八成確診是在博野地區附近，北海道跟札幌市已經表示，希望從6日開始，要求博野地區提供酒精的飲食店，能夠盡早在晚上10點之前結束營業。

鮭魚卵御殿總店長森川喬表示：「如果要變成晚上10點之前就要關門的話，這樣何時要做好關店準備也是蠻不安心的。我只希望能夠早一天不要再戴口罩，不要再有任何限制，回到普通的生活，這是最好不過了」

從今天開始，日本列島將會迎來冬天最冷的時候了，面對寒冷，還有新型冠狀病毒的對策，今天的冬天想必也是相當困難。

（FNN PRIME online 11月6日刊載。日文原文請見此處）

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