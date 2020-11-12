菅義偉拜登首次電話會議 全面強化日美安保

Newsfrom Japan

日本首相菅義偉，跟美國總統大選目前確保勝利中的拜登舉辦了電話會談，重新確認了日美同盟強化的重要性。

電話會談中，書坊立即確認了兩國的合作，政府高官人士對此評價「大成功」。菅首相也說「從下屆總統拜登中，他也表明『根據日美安保條約第5條，尖閣諸島（釣魚台）將適用其中』，會持續在日美同盟強化與印度太平洋的和平安全穩定上努力」。

電話會談上最大的重點，正是在日美安保條約第5條，拜登也表示尖閣諸島（釣魚台）適用日美安保條約第5條。

日美同盟強化的重要性與印度太平洋的和平安全上，日美兩國將攜手外，根據政府相關人士表示，日本官方也確認美國對中國的態度不會有改變。菅首相也希望能朝北韓綁架問題解決等進行進一步解決。

兩國在新型冠狀病毒與氣候變遷問題上持續強化合作，也希望能早先實現雙方真正面對面對談。

（FNN PRIME online 11月12日刊載。日文原文請見此處）

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]