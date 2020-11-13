單日確診破1600 醫療體制面臨崩壞危機

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11月12日的全日本新型冠狀病毒感染擴大依舊無法停歇，單日確診者來到過去最多的1660人。其中北海道也創下236人確診，北海道醫師會緊急召開記者會。

記者會中，長瀨會長表示北海道的醫療崩壞危機已經出現，並說「就醫療的立場來說，還是好好考量GoTo旅遊活動的適當性。北海道從現在開始應該會出現爆發性確診成長」。

東京都則是12日、確診393人，連續2天超過300人。其中20多歲有94人最多、40多歲有70人、40多歲這年齡層的確診人數是目前為止最多。

至今確診者最少的岩手縣、也出現過去最多的10人確診、在當地盛岡市内的餐廳、與其相鄰的葛卷町消防署都發生群聚感染。

其他包括神奈川縣147人、兵庫縣81人、茨城縣26人等確診、都是過去最多紀錄。12日也是日本全國單日確診最多的一天，來到1660人、另外有10人確認死亡。

（FNN PRIME online 11月13日刊載。日文原文請見此處）

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