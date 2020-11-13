單日確診創新高 菅義偉暫不發布緊急事態宣言

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日本的新型冠狀病毒確診者在12日創下過去以來單日最高紀錄，首相菅義偉在稍早於首相官邸接受記者採訪時表示「保持最大限度的警戒，依據自治體的感染狀況做出對應政策」。目前沒有針對GoTo活動做出調整與發佈緊急事態宣言的預定。

菅義偉也對現在的感染狀況表示「以北海道、東京、大阪、愛知為中心的新確診者正在逐漸增加」，並強調「將跟各地方自治體合作，加強大規模、集中檢查與派遣防止群聚感染的專家」。

此外，GoTo活動的調整與發佈緊急事態宣言等，菅義偉也持否定的姿態表示「就現在的時間來說，專家們也沒有表示到達此地步」。

不過首相也對國民表示「有飲酒活動的懇親會、不戴口罩的對話等，共有五個感染風險相當高的狀況，還是希望大家在基本的感染防止對策上持續努力」。



依照都道府縣分別的確診者數（FNN統計）

（FNN PRIME online 11月13日刊載。日文原文請見此處）

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