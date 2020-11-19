肺炎疫情下飯店業的轉變 創造與工作人群的新互動

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「αism」。

是一種既不是住宿也不是飲食，而是飯店業者近來受到注目的一種新契合型態服務。

位於東京千代田區的飯店「Super Hotel Premier 秋葉原」，一進去店內就立刻看到許多拿著電腦的人們。

但他們的目的不是住宿、而是要利用名為「Threes」的服務。所謂的「Threes」就是指房間、休息室、早餐會場或宴會廳等，利用這些提供既有空間的飯店，讓想要遠距工作的人找到他們契合的工作模式服務。

使用者只要在網站上先確認飯店是否有空位，確認好後就可直接來到飯店。當地會有設置QR CODE讀取區，在選擇要房間或是休息室等方案上面選擇後即可「入住」。

「退房」時也是從QR CODE讀取上時間就會開始自動自算，在飯店做出計算後直接用電子支付即可。

「Threes」的服務也省去了過往的手續費，在之後幾天會自動入帳到飯店帳戶。

消費的客人表示「因為有人在這邊，感覺更可以集中精神，跟以往環境不同也能更刺激工作進度」、「心情變得不錯，飲料可以一直續杯也是蠻不錯的」。

這邊的飯店，通常住一晚要12,000日圓、在Threes的遠距上班後，休息室附飲料1小時500日圓、房間則是一小時1,000日圓即可以上班。

另一方面，對飯店業者來說，因為新型冠狀病毒客人減少後騰出的空間也可以有效活用。

Super Hotel Premier 秋葉原若松穰表示「目前『啊、在飯店是可以遠距上班』這樣的概念還沒有完全滲透，可以跟我們專門的『Threes』相關人士詢問。大概都是使用3小時多，休息室2組、客房2組等進來。需求量相當受到期待。希望遠距上班可以發揮現在為止飯店還沒有被活用的空間」

還有類似這樣的服務也開發

R&B Hotel 經理原小百合表示「Wi-Fi無限漫遊與電源插座、都可以自由使用，數量上限定，也歡迎享用住宿時才能食用的烤麵包」

其他也有、在晚上提供酒精飲料的服務、也可以使用大裕場等，各種不同飯店服務也應運而生。

其中也包含在7月正式上路下載的這款APP。

現在已經在東京、大版等13個都市展開服務。開發APP的TOKYO307官方代表八坂太洋表示，預計在2021年春天、包含日本全國等主要車站等1,000多個住宿設施都可以使用到相關服務。

TOKYO307代表八坂太洋表示「咖啡廳等一定會有人多混雜的情況，無法提供相對舒適的空間。我們希望在此可以更有自信，好好提供更好環境。希望可以讓全國的每個角落都可以使用到相關的服務」

（FNN PRIME online 11月19日刊載。日文原文請見此處）

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