確診急速擴大中 菅義偉呼籲「聚餐時戴口罩並安靜」

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新型冠狀病毒的全國確診在18日首次超過2000人，來到2201人，創下過去最多紀錄。

根據都道府縣來分別，東京有493人，逼近500，東京都跟4縣都創下過去最多的紀錄，感染擴大的危機也正在加速中。

受到此狀況影響，日本首相菅義偉在19日上午表示「務必保持最高度警戒」，並跟國民表示在吃飯的時候也要戴上口罩，呼籲「安靜戴口罩聚餐」。

菅義偉首相表示「昨天全國的確診者超過了2000人，創下過去最多紀錄，現在已經是最高限度警戒狀態。希望大家都能『安靜戴口罩聚餐』，麻煩各位了」。

菅首相也表示，今後的相關對策上要「徹底檢查感染擴大地域的高齡患者設施」，在19日與20日舉行的專門學者會議上也將對此進行討論，再度採取更有效果的對策，並跟擔當相關問題的官員做出指示。

此外，菅義偉也強調「專家認為透過飲食感染的機率風險很高」，希望國民在飲食時，如果要對話也請務必戴上口罩，呼籲「安靜戴口罩聚餐」，菅義偉本身也表示自己會「貫徹到底」。

（FNN PRIME online 11月19日刊載。日文原文請見此處）

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