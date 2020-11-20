日本全國2386人確診 連續2天創下最多紀錄

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日本全國的新型冠狀病毒確診者連續兩天更新最多紀錄，感染擴大的危機已經迫在眉睫。

日本首相菅義偉表示「安靜地戴上口罩聚餐，希望大家都能夠配合，我自己會從今天開始徹底配合」

在11月19日、日本全國確認的新型冠狀病毒感染者就有2,386人、連續2天更新最多紀錄。單是11月19日一天的死者就增加了21人。

根據都道府縣的數據、19日時不少縣市也都更新最多確診紀錄、東京為534人、千葉為106人、愛知為219人、兵庫則為132人。

18日時、創下過去第二高紀錄273人的大阪府，也有338人確診、首次超過200人。

大阪府知事吉村洋文表示：「今天的陽性確診有338人。增加幅度差不多為1.2倍，12月上旬可能就會發出紅色警戒」。

同樣更新最多紀錄的也包括北海道，在19日時有266人確診，其中光是札幌市就有196人。

札幌市内則是從11月9日到11日間，連續三天出現超過100名以上的確診者。

札幌市召開記者會表示、「從11月以後，不管是醫院或者是老人福利設施等等群聚感染的案例不斷增加當中。重症病患危險的人也都越來越多，因為這樣的狀況，目前進入醫院治療的患者也持續增加」。

在北海道內的觀光勝地，原先預約的客人則是陸續出現取消。

函館山觀光纜車原先靠著日本官方GoTo旅遊宣傳活動的效果、10月份的乘客數量回復到了2019年平均數字的六成左右，但隨著感染回覆，狀況又發生了巨大改變。

函館山觀光纜車專務・櫻井健治表示：「從上週開始，就有差不多十幾間的畢業旅行陸續取消了」。

有些地方縱使貫徹感染防治對策，但是對於如何招攬客人過來，仍是相當煩惱。

就現在的狀況來看，日本經濟再生大臣西村康稔表示：「這兩三天確診開始出現倍數成長，有點超出預期。雖然還不到爆發性的感染，但是現在的數字真的增加非常多，希望大家都能夠保持高度的危機感去對應任何狀況」。

此外，西村康稔再度被問到：「(到底目前一天要增加多少陽性確診者，才是政府可以掌握到的數字？)感染到底會變成什麼樣的狀況，真的是只有神明才會知道吧！之前專家學者尾身茂也有提過，要如何預測真的是相當相當困難」。

日本厚生勞動省所舉辦的新型冠狀病毒專家會議中，也對目前病床的緊迫感到憂心，要求如果發生類似缺床的緊急事態的話，需要率先制定更早的防治對策來應付一切的危急狀況。

會議中的脇田座長表示「狀況其實是相當的嚴峻的，如果就這樣放著不管的話，更進一步急速擴大感染的危險非常高，嚴峻的狀況只會持續不會減緩」。

（FNN PRIME online 11月20日刊載。日文原文請見此處）

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