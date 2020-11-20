對抗肺炎！ 日本製「大阪疫苗」進入最終實驗階段

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日本藥廠「AnGes MG, Inc.」跟大阪大學一起開發的新型冠狀疫苗病毒，目前已經進入最終的實驗階段。

製藥廠商「AnGes MG, Inc.」跟大阪大學一同開發的新型冠狀疫苗病毒被稱作「DNA疫苗」，從2020年6月開始就不斷實施實驗。

根據AnGes MG, Inc.公司表示，目前已經完成60例左右的試驗注射，沒有任何安全性的危害，將準備開始進行最終試驗。

最終試驗預計將調高實驗注射人數到500人，根據疫苗接種時間的不同將分成兩個組別，進行安全性跟有效性的調查，預估在2021年3月前會進行所有的實驗注射。

大阪府知事吉村洋文表示：「這個大阪生產的疫苗，我們最重視的是它的安全性。我們目標是要製造出最適合日本人體質的疫苗。如果可以成功製造的話，我們就會成為這場賽局的改革者」

在今後包含國外感染擴大的地區在內，該公司將針對每天增加數萬人的國家進行調查，希望能在2021年中旬完成正式實用化上路。

（FNN PRIME online 11月20日刊載。日文原文請見此處）

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