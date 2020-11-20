經濟與防疫能並重？ 議員嘆「能穿著褲子上廁所嗎」

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全日本的新型冠狀病毒目前正在感染擴大中，日本首相菅義偉在國會強調「防疫對策跟經濟的回覆上我們會兩邊一起並行」。

但是其中的內閣閣僚一人坦率的表示「我不覺得景氣會回復到什麼頂點」，目前在感染擴大的情形下，21日起又13連休，但菅義偉強調「GoTo旅行」的國家獎勵旅遊活動不會因此而停止。

立憲民主黨的參議院議員川田龍平表示「目前是感染急速擴大期，最重要的不就是『GoTo旅遊事業』繼續與否應該好好討論不是嗎？」

菅首相回應：「『GoTo旅遊事業』、目前為止已經有超過4000萬人以上使用了，但是其中因此確診的不過176人」

政府官方獎勵的GoTo旅遊事業，被認為是感染擴大的很大原因，但是菅義偉就強調防疫對策跟經濟回復是要兩者並行的、並說「以後還是要適切地運用」。

厚生勞動省幹部也表示「不能歸咎都是GoTo活動造成的」、「經濟逐漸回復下繁華街區人潮慢慢回流本來就是正常不過」。

另一方面，菅義偉所強調的「安靜的戴上口罩聚餐」、首相週邊的人士也表示「很多人都覺得可能是做不到的，但我們也只能這樣拜託大家」。

事實上，菅義偉當初也有考慮徹底活用塑膠面罩，不過塑膠面罩目前越來越難取得，最後他只能放棄，改用戴上口罩聚餐等方式呼籲國民。

不過其中、也有一名自民黨議員表示「這就像是穿著褲子、卻硬要人家這樣上廁所一樣」，真的是否能發揮效用，發出相當大的疑慮。

（FNN PRIME online 11月20日刊載。日文原文請見此處）

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