日本三連休結束 人潮出遊較往年減少

Newsfrom Japan

最近日本的新型冠狀病毒確診頻繁增加，政府已經表示要修改觀光旅遊獎勵「Go To Travel」，在三連休最後一天，大約有八成左右的地點，人潮比第一天還要來得少。

根據NTT DOCOMO的統計數據，三連休最後一天的勤勞感謝之日，在23日下午3點左右的人流，主要的車站與繁華街區等95個地點中大約有八成左右，相當於75個地點，人潮跟連休的第一天比起來還要減少許多。

此外北海道的札幌車站附近，人潮跟2019年11月的假日比起來也有減少，到了23日更降到只有50%。其中包括大阪梅田周圍及東京銀座周圍等，日本全國有47個地點出現這樣的狀況。

在連休的第一天日本政府已經表明要思考修改「Go To Travel」範圍，該公司認為可能因此造成不少民眾避免外出。

（FNN PRIME online 11月24日刊載。日文原文請見此處）

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