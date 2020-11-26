北海道確診擴大 當局要求店家暫時停業

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日本全國25日確診新型冠狀病毒為1944人，當中北海道的札幌市全區域接待性質的飲食店，未來將要求暫時停業。

東京都新確診者則是401人、相隔4天回到400人。重症病患較24日增加3人，來到54人，也是緊急事態宣言解除後最多數字。依據年代別，20多歲的確診者最多，有101人。

25日其他城市確診、大阪府有318人、北海道有180人、愛知縣177人等、全國總共1944人確診，並新增21人死亡。

感染持續擴大的北海道、原先預計到11月27日為止的防止對策，也因疫情延長到12月11日。札幌市除了持續要求居民暫緩出門，也要求店家營業時間以晚上十點前為限，有接待性質的飲食店則要求暫時停業。26日將作出更進一步的決定。

（FNN PRIME online 11月26日刊載。日文原文請見此處）

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