殺害9人罪刑重大 座間市殺人事件兇手判死刑

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2017年發生在神奈川縣座間市的男女9人殺害事件，並奪取被害者身上現金的主嫌白石隆浩(30)，日本檢方以「罪該萬死」為理由求處死刑。

該審判的主要爭論點在於被害者是否有真正要求主嫌殺害，白石主嫌對死表示「我都沒有得到被害者同意殺害。我對於犯罪沒有後悔」。

另一方面、辯護律師則主張「被害者是自行前往被告白石主嫌家中，就預測會遭到殺害」。

在26日的法庭陳述中、検察官認為「沒有任何得到被害者的承諾跡象，短短兩個月就害了9個無辜甚至青春的生命，實則罪該萬死。極刑之外沒有任何選項」，具體求處死刑。

被告白石主嫌、在25日的被告詢問中也說「反正生活也很枯燥，坐牢也好極刑也好都無所謂」，被判處後表情也沒有任何變化。正式判決將在12月15日交付。

（FNN PRIME online 11月26日刊載。日文原文請見此處）

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