「為了業界好」 前農業水產大臣涉收500萬日圓獻金
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雞蛋生產公司「AKITA食品」前老闆、涉嫌因為「為了業界好好努力」為名目而給了前農業水產大臣吉川貴盛（70）的辦公室獻金500萬日圓政治獻金，目前遭到調查中。
根據相關人士表示，「AKITA食品」前老闆，涉嫌從2018年到2019年間來回給了3次，並造訪了大臣辦公室等，親自跟前大臣吉川貴盛說「請為了業界好好努力」等，邊交付500萬日圓給對方。
知道「AKITA食品」前老闆的相關雞蛋業者表示「（他曾說）是為了業界，也為了自己。如果說是真的要為了養雞業界好，一定要得到政治家的理解才行。」
該「AKITA食品」前老闆接受東京地檢署特搜部傳喚時表示「我是為了這業界才做的，我自己沒有因此受惠任何好處」。
（FNN PRIME online 12月3日刊載。日文原文請見此處）
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