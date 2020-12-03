涉嫌公開收購股權前炒股 唐吉軻德前社長將被逮捕

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日本唐吉軻德前社長，疑似利用不正當手段勸說他人購買自家股票，違反了金融商品交易法，東京地檢署特搜部不排除在3日就先將該前社長逮捕。

該名唐吉軻德前社長，在唐吉軻德與Uni FamilyMart Co., Ltd.控股公司兩方展開公開股權收購的2018年9月前，就透過電話跟朋友們不斷勸說「趕快購買唐吉軻德的股票」。

在公開股權收購後，唐吉軻德的股價大漲，先前購買的朋友們則獲得大筆利益。日本證券監視委員會先強勢調查後，與特搜部聯繫，特搜部認為該前社長已經違反了金融商品交易法中禁止推薦購股的條例，雖然已經傳喚多次，但該前社長始終說「跟自己沒有關係」。

但特搜部已經掌握證據懷疑其涉案，該前社長3日將被正式逮捕。

（FNN PRIME online 12月3日刊載。日文原文請見此處）

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