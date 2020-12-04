日本單日確診相隔5日再超過2500人　重症病患創新高

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12月3日本全國單日新型冠狀病毒確診相隔5天超過2500人，重症病患者則為497人，更新過去最多記錄。

東京都則在3日確認533人新的病患，2名病患死亡。當中，重症化高危險群的65歳以上族群單日確診則是最多，有89人。

感染途徑分類，則為家庭内感染126人、醫院等醫療施設内感染有60人、其中施設内感染除了包含醫院內感染外，平日白天的老人機構感染者也開始漸多。

大阪府則有386人感染，其中236人感染途徑不明。此外，60多歲到90多歲的人中有8人死亡。北海道則是205人確診、當中70多歲到90多歲年齡層有11人死亡。愛知縣195人確診，1名80多歲的男性死亡。

12月3日全國有2517人確診，重症病患跟12月2日相比增加9人，來到497人，更新日本過去最多記錄。

（FNN PRIME online 12月4日刊載。日文原文請見此處）

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