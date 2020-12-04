鬼滅之刃最後一集發售 店面前排長長人龍

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日本漫畫「鬼滅之刃」的動畫電影目前正在破紀錄的熱潮持續同時，漫畫版本的最後一集第23集也在4日發售。

書店一大早就排滿許多早早前來的漫畫迷們。

客人受訪時表示：「真的沒想到會排得那麼長，自己都有點嚇到，我之後還有別的預定行程呢」

東京澀谷的書店則是大陣仗準備3300冊。這也是他們可以進貨的最大數量。第23集首批就有395萬冊、從第一集開始累計的發行總數為1億2000萬冊。

許多人排隊成長龍的景象，不只是在東京都內，在其他的店面都可以看到。

「我真的很想快點看到，想說去附近的咖啡廳閱讀」、「我還是第一次排這樣隊購物。但是女兒真的很想要。今天之後，工作休息的時候寫說也來看一下」等客人期待的聲音不絕於耳。

日本4日全國的早報，也全面刊載廣告，主要角色的名言等也全部都刊登在上面。「鬼滅之刃」的社會現象，今後還會持續下去。

（FNN PRIME online 12月4日刊載。日文原文請見此處）

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