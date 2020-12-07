日本連續6日單日2000以上確診 各地群聚感染頻傳

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12月6日當天，日本再有2025人確診新型冠狀病毒，連續6日超過2000人。

東京則是再有327人確診。依據年代別來看，最多的是20多歲的86人，40多歲有69人等。位於埼玉縣川越市的市立野田中學則是在6日為止已經出現34名學生與教職員1人等共35人出現感染，該市認定為群聚感染。

山形縣則是出現過去最多的15人確診。當中有12人是在酒田市內山容醫院發生群聚感染的相關確診者，總共有18人。

廣島縣也是更新過去最多記錄，有60人確診。當中有49人是在廣島市內，市內的接待性質飲食店、公司與聚餐等，共有三個地方發生群聚感染。

北海道則是有187人出現確診，該地累計的確診者已經超過1萬人。當中，奥尻島在6日前已經有53人確診，島上的醫院已經不能再接收更多患者，他們將被安排轉往函館市內醫院及療養設施等靜養。

（FNN PRIME online 12月7日刊載。日文原文請見此處）

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