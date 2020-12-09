當地醫療拉警報 日本派遣自衛隊抵達旭川市醫院

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新型冠狀病毒在8日，單日全國死亡人數達到47人，更新單日死亡最高紀錄。

此外、8日當天日本全國重症病患來到536人，也更新最多紀錄，目前醫療體制已經逼近最高的危機。

當中，北海道・旭川市則是發生院內群聚感染，病9日早上，自衛隊派遣的看護官也抵達當地幫忙。在早上8時左右、自衛隊的看護官5人一齊進入北海道旭川市吉田醫院幫忙救治。

吉田醫院在8日為止，已經發生患者與職員等共195人群聚感染。

此外，老人福利設施的北海道療育園也爆發45人群聚感染，上午9時左右、自衛隊的看護官5人也進入該園幫忙。他們都是幫忙入院患者的狀況管理及協助醫師診療，派遣期約是2週左右。

旭川市在8日也發生過去最多的50人確診，醫療體制持續面臨極限邊緣，北海道當局也強化感染防治對策期，將延長到2021年1月15日為止。對於接代性質的飲食店，則希望他們暫時停業到12月25日。

（FNN PRIME online 12月9日刊載。日文原文請見此處）

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