單日確診突破2800 日本醫師會苦言「已到極限」

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日本全國馨確診者與重症病患都更新過去最多紀錄，日本醫師會提醒「地區醫療瀕臨極限」。

9日上午8點左右，、自衛隊的5位看護官進入北海道旭川市吉田醫院，這邊已經陸續出現197人確診，判斷有大規模群聚感染。

隨後在上午9點左右，再有5位自衛隊進入當地一間老人照護機構，該機構目前有60名確診病患。自衛隊支援期間為2週，將協助入院病患的狀況管理及輔佐醫師的醫療，正式開始活動。

旭川市保健所部長淺利豪表示：「出動自衛隊真的是最後手段，我們也申請自衛隊派遣來支援，對於這項申請是非常戒慎恐懼的」。北海道9日也再有197人確診，並且出現最多死者16人。

另一方面，大阪府也有427人確診，重症病患來到146人，重症病患的病床使用率來到70.9%、這也是首次超過70%。大阪府目前也面臨重症病患醫療施設與看護師不足的窘境，防衛省已經核定11日將派遣10人左右看護官前往當地。

對於自衛隊派遣一事，日本醫師會的中川會長在9日的記者會上苦言：「拜託自衛隊前來支援，在做出這決定的同時，也代表地域醫療不得不拿出最後手段，因為各方面都已經非常窘迫了」。

日本全國在8日這天時間點重症病患達到555人，9日的新確診來到2808人，都是最高數字。死者則是增加42人。

根據都道府縣來看、群馬縣有49人、愛知縣245人、京都府75人、広島縣76人、大分縣21人、鹿兒島縣40人等都是歷來新高數字。東京都則是第二高的572人確診。

有重症化危機的65歳以上族群則是有103人確診，這也是該年齡層首次出現破100人感染。

全國的感染持續擴大中，日本醫師會不得不出言提醒，敲響最後警鐘。

日本醫師會的中川會長表示：「低溫低濕持續往南走的趨勢中，不只旭川及北海道，所有地區醫療都面臨崩潰邊緣。這樣狀況都可能發生在全國任何一個市町村。確診者這樣持續增加下去或是轉變為減少，在今年的12月真的是最終戰場」

（FNN PRIME online 12月10日刊載。日文原文請見此處）

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