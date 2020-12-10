醫療現場緊迫 重症病患陸續遭多院拒收

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東京都在上週要求醫院就新型冠狀病毒重症病患增加病床因應，然而提供高度精密醫療的特定機能醫院，已經陸續出現無法接受重症病患的情形。

一位需要仰賴葉克膜（ECMO）治療的重症病患在12月5日被多家醫院、包含特定機能醫院等拒收後，送到昭和大學醫院。

昭和大学醫院院長相良博典坦言：「病人被2間醫院拒絕後來到這裡。人事上有困難、非常遺憾但我們還是只能拒絕」

東京都在上週對於特定機能醫院，要求增加重症患者病床，不過在這當中，已經有醫院出現滿床後開始拒收患者，這樣的要求要實現有其困難度。

昭和大学醫院院長相良博典說：「現在的時間點，病床上也是相當緊迫，如果要增加要跟其他診療科進行調整」。

院長也對今後重症病患的治療上表示：「負責ECMO的醫院跟其他患者的醫院要分開，工作上的分配是有其必要的」。

（FNN PRIME online 12月10日刊載。日文原文請見此處）

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