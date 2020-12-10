松坂桃李與戸田惠梨香閃電結婚 5年前共演電影

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日本演員松坂桃李さん(32)與戶田惠梨香(32)在10日下午宣布結婚。

松坂在推特上表示「突然跟大家報告、我、松坂桃李、跟戶田惠梨香結婚了。出道以來，受到大家很多照顧，經歷很多有意義的現場拍攝。生活環境今後改變的同時，我也抱持更多覺悟，不論什麼事都會真誠面對思考。今後也請大家多指教」。

戶田惠梨香也更新了推特，高興地表示「沒有忘記對大家的感謝，身為演員往後會更進一步精進自己，希望大家能夠在一旁溫暖地守護我們」。

2人は在5年前的2015年電影「王牌大騙局」中一起演出。松坂飾演天才外科醫生、戶田飾演清潔人員。

根據相關人士表示，兩人已經提交婚姻登記，戶田目前並沒有懷孕。

此外，跟戶田私交甚篤、一起演過偶像劇的演員室剛也在推特上發文「恭喜」表示祝賀。

（FNN PRIME online 12月10日刊載。日文原文請見此處）

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