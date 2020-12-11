日本全國確診持續創新高 居民不安「不敢旅遊了」

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12月10日的確診者中，東京都出現602位確診，持續更新最多紀錄，通勤旅客們對此也都面露不安。

有受訪的公司職員表示：「果然感染還是很可怕，在這樣下去還能做什麼預防？這才是最不安的，都是一邊想著不要感染然後一邊搭上電車」

次外，原先要用官方旅遊獎勵Go To Travel來旅行的人對此也都相當困擾。

其他公司職員表示：「本來想用Go To Travel在年底去沖繩玩，但是跟家人一起討論之後，想說還是停止去旅遊」

另一方面、東京都在分析7月以後死者的198人中，結果得知約有8%，相當於15人在感染初期時都沒有任何症狀。

死者都是60歲以上年齡，至少13人有糖尿病史與癌症史，或是腎臟等基礎疾病，當中有9人是在醫院或是老人照護機構感染、5人是在家庭內感染，感染途徑不明的有1人。

（FNN PRIME online 12月11日刊載。日文原文請見此處）

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