日本海沿岸雪勢加劇 路面凍結事故頻傳

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本季最強烈的寒流在15日早上降臨日本東北與北陸地區，早上開始該些地區就被大雪覆蓋。日本海沿岸本週需相當嚴防大雪警戒。

15日早上包括新潟縣津南町等、從早上7點開始光6個小時就下了35公分的雪量，各地也紛紛開始除雪作業。

這一天後預計日本海沿岸仍會受到強烈大雪影響，以山邊沿岸為中心的積雪預計將會持續增加，也預估將會有暴風雪發生。

當中，也發生了不少大雪路上的交通事故。

在14日晚上，宮城縣気仙沼市發生自小客車衝撞電線杆，造成56歲的駕駛當場死亡的事故。當時路面被雪給凍結，警方研判自小客車發生打滑後撞上的可能性極大。

官方預計在16日早上6點前的24小時降雪量，較多的區域為北陸地方90cm，東北地方及近畿地方為70cm等，持續呼籲大雪警戒。

（FNN PRIME online 12月15日刊載。日文原文請見此處）

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