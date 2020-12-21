日本海降下超過兩公尺大雪 雪崩、交通事故頻傳

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受到與寒冬香並提的冷冽寒氣影響，青森縣的酸湯溫泉出高達250cm積雪，週末的日本海沿岸出現記錄性的大雪，各地地滑事故等頻傳。

19日下午的富山蠣波市的當地民宅地發生嚴重的雪崩，所幸遭到壓毀的民宅已是空屋，並沒有出現人員傷亡。這是因為降下的雪開始慢慢融化，地盤斜面因此受到壓迫開始往下崩倒之故。

此外，12月的秋田縣湯澤市也出現觀測史上最多的113cm積雪。19日晚上的大雪造成樹倒及電線杆倒下攔住路面，滑雪場的44位客人頓時孤立無援，直到20日才出現消緩。

另一方面，除雪作業的同時也出現不少意外，19日晚上的秋田由利本荘市內住宅，一名高齡88歲的男性跟著一台家庭用除雪機被雪包覆失溫死亡。

此外，20日早晨的秋田大仙市，一名徒步男性與除雪車的除雪板發生相撞，男性當場死亡。

現在的日本海沿岸各地大雪雖然過了高峰期，不過積雪跟往年相比多出3倍以上，當局呼籲隨時警戒雪崩與屋頂積雪崩落等突發事故。

（FNN PRIME online 12月21日刊載。日文原文請見此處）

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