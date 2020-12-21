來不及排到醫院住院 廣島患者自家身亡

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根據消息，一位感染新型冠狀病毒的廣島縣60歲患者，在等待病床的同時於自家不幸身亡。根據廣島縣與市兩方發表，該位死亡的60歲患者在12月13日是被確診為陽性，隔天立刻前往廣島醫院檢查。

根據醫師後來診斷，該名患者原先就有心肌梗塞與糖尿病的歷史，雖然被判斷有入院的必要，不過病患本人前往醫院時，醫院卻說「還不用到立即入院的狀態」，要他回去等候，隔天才開始安排病床。

不過，那位患者在當天晚上突然身體狀況急轉直下，隨即在家中過世。廣島縣當初對於不讓他立刻住院的理由是「病床數並沒有緊迫，這是醫師看到患者狀態後作出的判斷」。

目前廣島縣醫療機關的空床率為41.4%，目前有650位無症狀跟輕型症狀的感染者在自家療養。

（FNN PRIME online 12月21日刊載。日文原文請見此處）

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