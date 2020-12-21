響應自肅不回家過年 關西大學有獎品可領

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受到新型冠狀病毒的擴大影響，目前官方開始呼籲在年底能夠盡量避免回家鄉過年，大阪的關西大學則針對不計畫回家鄉的同學頒發贈品。

關西大學的學生們可以獲得的贈品是過年的蕎麥麵，以及塊狀咖哩包等十份食材的「跨年食品包」。

受到新型冠狀病毒的影響，許多學生陷入困頓的生活，因此在跨年的時候關西大學與家長們希望學生們能夠增加一些過年的樂趣。

收到「跨年食品包」的同學表示「我很喜歡吃咖哩，收到這個很高興。今年的跨年可能也真的不能出去了，就自己在家裡面煮飯好好吃吧」、「跟朋友也實在沒有什麼機會出去吃飯，之前吃的飯局真的都不是很高興」。

這次的「跨年食品包」活動，是從2000位申請的人當中選出500位給予贈品。

（FNN PRIME online 12月21日刊載。日文原文請見此處）

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