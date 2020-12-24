日本蔦屋書店 進駐上海租界歷史建築

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本週，日本蔦屋書店在中國上海正式營業，讓當地的社區永續發展模式更受矚目。

24日正式開業的上海蔦屋書店坐落於一座擁有近百年歷史的古建築內，該處曾是歐美名流的社交娛樂場所。店內上架書籍共約5萬冊，鎮店之寶據說是一本按日圓折算後高達600萬日圓的古書。除了昂貴的書籍外，店內還銷售日本「人間國寶（非物質文化遺產傳承人）」的作品。

蔦屋書店中國事業部副部長龜井亮吾表示：「我們希望在保護傳統文化、中國文化的同時，通過融合新的文化，創造全新的未來。基於這樣的考慮，最終選擇這樣充滿歷史感的場所。」

這個街區原本是高檔住宅區的舊址，3年前當地開始思索如何發揮歷史建築魅力，啟動街區再開發專案。店鋪租金將用於建築物的保護工作，附近的建築內也進駐了咖啡店等商戶。

據上海市政府相關人士介紹，現在該市正在推進100多個保護本市歷史的專案。

（FNN Prime Online 12月22日刊載。日文原文請見此處）

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