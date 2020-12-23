不習慣蹲式馬桶 日本學童四人中一人有便秘困擾

Newsfrom Japan

根據調查，日本全國小學生每4人中就有1人有疑似便秘困擾。但是其原因卻讓人有些意外。

根據一間NPO組織對全國小學生進行調查，4人當中就有1人，在10天中的排便有2次以上「硬便」，疑似處於便秘狀態。此外，全體小學生當中的5.7%，在10天當中只有0～3天是有排便狀況。

NPO法人，日本廁所研究所理事加藤篤表示：「第一個，是教育中沒有機會跟小孩子說明排便的重要。第二點是家庭跟學校的廁所環境的差距太大。這兩個原因讓小孩子開始憋住不上廁所」

欠缺有關排便的教育，讓小孩子在自家用慣了座式馬桶後，到了學校後不知道該怎麼用蹲式馬桶。長期的憋住下，造成小孩子的便秘。

為了要防止這狀況，建議家長可以關心小孩子排便狀況，定期檢查外並調整孩童的座席，才可以達到根治效果。

（FNN PRIME online 12月22日刊載。日文原文請見此處）

https://www.fnn.jp/

[© Fuji News Network, Inc. All rights reserved.]