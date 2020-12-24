賞櫻會前夜祭事件 安倍晉三脫身 秘書遭略式起訴

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日本前首相安倍晉三主辦的「賞櫻會」前夜祭的金錢問題，東京地檢署特搜部調查後，認為「有關金額不記載部分，無法把握與其相關聯」，判定前首相安倍晉三嫌疑不充分，裁定不起訴。

另一方面、他的公設第一秘書（政府預算出資，個人聘用的秘書）配川博之則遭到略式起訴（犯行明確簡單，可易科罰金或勞動）。

環繞在「賞櫻會」的金錢問題，在有記錄的2019年為止4年間，政治資金收支報告書上總共紀載3000萬日圓的收支。

特搜部當初，以政治資金規正法上的金額「未記載」為調查主軸，不過安倍晉三對此表示：「我沒有掌握，沒有參與。全權交給秘書執行，未達成未記載與共謀等可以認罪的證據」，最後嫌疑不充分的緣故，安倍未遭起訴。

另一方面、跟安倍前首相一起被告，身兼安倍後援會主席的公設第一秘書配川博之(61)則遭到略式起訴。

配川博之對於東京特搜部的傳喚調查表示「金額未記載一事是過去慣例」，認定自己有未記載的項目，但安倍前首相則表示「沒有任何不正當之事」。

（FNN PRIME online 12月24日刊載。日文原文請見此處）

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