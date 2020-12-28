日本禁止新旅客入境 機場冷清 變易病毒現第8人

Newsfrom Japan

新型冠狀病毒的變種感染持續擴大。日本政府目前從28日至2021年1月末為止、原則停止全世界的新外國人入境。

成田國際機場的電子顯示螢幕上出現「欠航」（停飛）文字，入境大廳則是人流稀少。

政府因為確認新型冠狀病毒的變種目前禁止從英國跟南非新旅客前來日本，28日起至2021年1月底為止，原則禁止從全世界各地來的新外國旅客入境。

然而中國及韓國等11個國家與地區間，受到商務簽認可商業人士往來依舊是可以持續。

在停止期間當中，日本人以及具有在留資格的外國人，前往國外短期洽公再回到國內的場合，原先可以在一定條件上免除14天的隔離也將恢復。

另一方面，日本國內27日也出現第八位新型冠狀病毒變種感染者。該50歲女性是在12月13日從英國回日本，目前根據調查身邊並沒有密切接觸者。

（FNN PRIME online 12月28日刊載。日文原文請見此處）

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