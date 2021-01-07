日本正式發布緊急事態宣言 將持續至2月7日

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日本首相菅義偉在12月7日因應新型冠狀病毒感染擴大，正式發布緊急事態宣言，該效力的範圍為一都三縣。

緊急事態宣言的對象為東京都、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣等總共一都三縣，實施的期間，從1月8日起至2月7日為止的1個月。

配合緊急事態宣言，日本政府基本決定的對策方針為，實施期間當中，各飲食店的營業時間要求縮短到晚上8點前結束。晚上8點之後不緊急不必要的外出原則均要避免。

職場上，則是希望進公司的人可以減少至少7成，目前不要求學校全都停課，大學與高中的入學考試則按照原案實施。

日本政府在12月7號，經由諮詢委員會以及國會的報告後，再由對策本部正式決定宣言、然後發令。菅義偉首相則是會再召開記者會，針對政府的對應，還有國民的要求的做出進一步的說明。

（FNN PRIME online 1月7日刊載。日文原文請見此處）

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