日本單日確診破7500 大阪也思考緊急事態宣言
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日本全國新型冠狀病毒確診者在1月7日正式超過7500人，連續3天更新最多紀錄。
東京都也在1月7日更新最高單日確診紀錄，來到2447人。依據年齡層來分別，20多歲的有666人、30多歲的有552人，幾乎年輕年齡層佔了全體感染總數的將近一半。
此外神奈川縣則有679人、埼玉縣460人、千葉縣450人，1月7日官方正式對上述一都三縣發布緊急事態宣言，大阪府、愛知縣、福岡縣的總共20個都府縣都更新了最高確診紀錄。
受到這樣狀況影響，大阪府的知事吉村洋文表示：「大阪府也要考慮納入緊急事態宣的範圍」，正式要求中央考慮將大阪府列入。
京都府跟兵庫縣等也正在協議，1月8日大阪府的對策本部會議上將會正式做出決定。
1月7日確診的全國新確診者也來到7568人，連續3天更新最高紀錄。重症病患也增加了12人，來到最高數字的796人。
（FNN PRIME online 1月8日刊載。日文原文請見此處）
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