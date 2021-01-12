疫情下的成人式 新成人的另類回憶與苦衷

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在新型冠狀病毒的感染持續擴大中，出現了不同於以往的20歲的誓言。全國的2021年成人式現場也出現了很大的變化。

約有37000人的新成人誕生的神奈川縣横濱市，會場分成兩個地方，各展開四次的成人儀式典禮。

「有一種再次成為大人們的一員的實際感受。這位來自橫濱市的新成人，在成人式結束後，跟同年的同學一起造訪從小學到高中都一直受到關照的補習班恩師，大家已經相隔兩年再見了。

該恩師表示：「大家都已經長得更大了，非常好。人生能夠跟人們這樣子相遇，還是相當高興的」。

一位新成人則說：「我們彼此提醒不要感染病毒，然後彼此真正的一起向新型冠狀病毒的消失而努力。從這一點我感受到非常多」。

另一方面，受到緊急事態宣言發佈的一都三縣，縣內自治體城市區域的成人式幾乎都在網路上舉辦。

儀式的實行委員長：「希望大家能夠更積極創造，拿出走向更光明的未來姿態，要有我們這些新成人要成為救世主的決心！將來一定要改變社會」。

而在東京都的淺草，原先預計的成人式取消，許多新的大人紛紛來到這邊拍攝紀念照。

一位成人式遭到取消的新成人表示：「儀式遭到取消當然是相當的遺憾，不過大家可以穿著和服一起出來拍照。就已經非常棒了」。

此外，感染狀況越來越嚴重的大阪府。位於東大阪市的成人式會場，就是橄欖球聖地花園競技場。往年都會有超過3000人聚集在室內體育館舉辦成人式，今年為了避免密切接觸改變地點。

東大阪市的新成人表示：「能夠在這樣的聖地舉辦成人式，雖然現在是新型冠狀病毒，但是其實也是有開心的地方」、「我的爸爸也打橄欖球，能夠來到聖地參加，有一種比父親更進一步的感覺，蠻開心的」。

此外，2020年曾經使用大型氣球來恭賀新成人的兵庫縣西宮市甲子園。在2021年因為大型氣球靜止的緣故，這樣的儀式也終止了。

參加西宮市新成人儀式的人：「不能用氣球來恭賀成人式這個當然是一定可預見的，不過可以讓我們參加這裡儀式，甚至可以舉辦這個儀式就已經讓我們很感謝了」、「以後的時代，我們會隨時臨機應變，希望可以成為什麼狀況都可以應對的大人們」。

2021年的新成人、日本全國有124萬人。他們各自的夢想，在此也展翅高飛了。

（FNN PRIME online 1月12日刊載。日文原文請見此處）

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