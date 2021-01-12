三連休人流幾乎沒減 日官方呼籲白天少出門

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日本雖然對一都三縣發布緊急事態宣言，但是在上週的3連休當中，出遊的人潮依舊沒有減少太多。日本經濟再生擔當大臣西村康稔呼籲，這段期間的白天，如果是非必要不緊急的外出請儘量避免。

根據日本軟體銀行子公司Agoop所提供的解析數據表示，2月11日的出遊人潮跟前兩週相比，東京澀谷中心的商業區，在下午3點的時間減少的43.1%，晚上8點的時間點則減少了58%。

而在銀座車站，下午3點的時間點減少30%， 8點的時間點則減少45%，跟晚間相比，白天的人流出遊確實開始慢慢小幅度減少。

西村康稔表示：「白天的感染風險也是相當高，不只是晚上而已，白天的出遊也請好好避免並忍耐」。

西村康稔透過推特表示：「因為最近溫度低而且相當乾燥，這是對於傳染最有利的環境」。

也因此，官方才會呼籲白天夜晚的感染風險是一樣的高，白天如果非緊急不必要的外出請盡量避免。

（FNN PRIME online 1月12日刊載。日文原文請見此處）

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