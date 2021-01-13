日本政府持續追加緊急事態圈 栃木 福岡納範圍
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日本政府於1月13日，在緊急事態宣言範圍圈中增加了大阪府、兵庫縣、京都府等關西三府縣之外，愛知縣、岐阜縣、櫪木縣、福岡縣等也將加入範圍內。緊急事態宣言的對象縣市也增加到的11個都府縣。
日本首相菅義偉表示「今後緊急事態宣言的對象，若要擴大的話，我們會再進度作出檢討」。
日本政府原先針對大阪府、兵庫県、京都府等三府縣在13日發布緊急事態宣言。不過在1月12日時，愛知縣與崎阜縣的知事也要求日本經濟再生大臣西村康稔，希望將其納入緊急事態宣言的範圍。
愛知縣知事大村秀章表示：「愛知縣與崎阜縣兩個自治體一起發布緊急事態宣言。我們將這樣的想法傳達給西村大臣，希望可以徹底做好防治感染對策」。
收到此影響，日本政府也對愛知縣與崎阜縣做出緊急事態宣言，在之後也增加了櫪木縣與福岡縣等兩對象作為追加自治體。
日本政府將在13日午後召集專家學者，召開諮詢委員會尋求同意後，再跟國會做報告，最後經由對策本部會議後正式做出決定。
在做出決定事後，緊急事態宣言的對象，除了先前已經正式發佈的首都圈四都縣之外，總數已經來到11個自治體。
（FNN PRIME online 1月13日刊載。日文原文請見此處）
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