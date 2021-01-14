被列入緊急事態對象 福岡屋台營運出現悲鳴

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1月13日，日本福岡縣被列入緊急事態宣言的對象，博多當地特產屋台（路邊攤）的店主們，又開始出現經營困難的感嘆。

博多之子純情屋台「喜柳」的老闆迎敬之表示：「（對緊急事態宣言的看法）就是『啊？？』的感覺，非常吃驚。感覺又再受到一次打擊了」。

這間是位於福岡市天神，營業40年以上的老屋台店家「喜柳」。

福岡縣針對飲食店，要求從1月16日開始縮短營業時間到晚上8點為止。但是，店主的迎先生卻決定在呼籲期間的2月7日前都暫時將店給關閉。

迎敬之表示：「我們過去都是下午6點後才開始營業的，如果酒精類只能提供到晚上7點為止，那我們其實只有一個小時的營業時間，然後就要在8點關門了。這樣子的營業方式根本一點意思都沒有」。

從2020年春天後，日本再度迎來第二次的緊急事態宣言，這間店雖然撐過第一次，不過現在第二次仍有「相當大的不安」。

迎敬之表示「希望可以在這次結束疫情」。

博多名產的屋台風情、如今也面臨到了危機。

（FNN PRIME online 1月14日刊載。日文原文請見此處）

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