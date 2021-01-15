疑似共用水龍頭 都營大江戶線近40人交互感染

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日本東京都營大江戶線爆發司機群聚感染新型冠狀病毒。現在研究出主要原因，是因為司機們在洗面所一起共用水龍頭的可能性相當高。

都營大江戶線目前爆發39位司機群聚感染新型冠狀病毒，從2020年12月27日開始到2021年1月11日為止，發車的數量比平常少了七成左右。

根據東京都交通局情報，在12月的保健所檢查當中，洗面所裡面的轉水水龍頭，在司機刷牙時接觸唾液，以及用手來做接觸的情況下，病毒很有可能就附載於水龍頭上，造成感染擴大的可能性相當高。

當局在接受這樣的建議後，目前已經要求使用水龍頭時一定要用紙好好的包覆，在使用之後一定要做好手指消毒。

受此影響， 東京都交通局也在研擬未來導入感應式水龍頭來做應對。

（FNN PRIME online 1月15日刊載。日文原文請見此處）

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