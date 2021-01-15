日本酒與燒酒 官方考慮申請無形文化遺產

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日本政府近來打算將日本酒與燒酒，在2024年向聯合國教科文組織申請世界無形文化遺產。目前將朝向提案的方向，來進行進一步檢討與討論。

至於日本政府為何提案將日本酒列入考量，主要是因為米麴酵母菌等日本獨特的釀酒方式。今後為了要準備申請，日本政府將調查釀酒傳統技術的想法，將其整理，並思考文化保護措施的內容。

日本政府目前希望能在2024年將日本酒登錄為無形文化遺產，如果順利進行的話，2022年2月就可以跟聯合國教科文組織進行提案。

官方認為如果能夠正式登入成功的話，對於日本酒與燒酒的國外輸出販售會有很大的幫助。

政府相關人士表示在2013年日本的何時被登錄為無形文化遺產之後，對日本傳統的食文化振興與如何向世界介紹等有所幫助「可以增加農產品的輸出，也可以活化地方農業振興，在新型冠狀病毒結束之後，這個提案內容將會成為日本復興的王牌」。

（FNN PRIME online 1月15日刊載。日文原文請見此處）

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