涉嫌收賄500萬日圓 前農水大臣吉川貴盛遭起訴

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日本前農林水產大臣吉川貴盛(70)，涉嫌放水給生產雞蛋的大廠「秋田食品」，讓該公司在家畜飼育的國際基準上較寬鬆，並收賄500萬日圓當作感謝金，已經在醫院遭到東京地檢特搜部正式起訴。

檢方表示，嫌犯吉川是從被告行賄罪而起訴的前「秋田食品」理事長秋田善祺(87)嫌犯中，在2018年至2019年擔當大臣時，從農水省的大臣室內不當收取了500萬日圓而正式被起訴。

在此之前嫌犯吉川則稱「這些資金是祝賀就任及政治活動等幫忙上的政治獻金」，否認有賄賂一事，被告秋田善祺也稱「我是為了業界才這樣做的。在擔任大臣的前後也給了差不多1300萬日圓」。

吉川貴盛前大臣因為先前動了心臟手術，檢方認為他在入院中逃亡的可能性相當低，因此判斷不用對其進行逮補歸案來確保行蹤。

（FNN PRIME online 1月15日刊載。日文原文請見此處）

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