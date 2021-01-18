日本新制大學考第一天結束 要求戴口罩違者失資格

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在日本政府發布緊急事態宣言時，代替大學入試中心試驗的大學入學共通測驗第一階段考試日期在1月17日正式結束。

在1月16日與17日兩天舉辦的共通測驗第一階段時程，約有53萬人以上報名，在全國681個考試會場進行。每個會場都要求考生一定要戴口罩，確實做好新型冠狀病毒對策，避免密切接觸。

日本大學入學考中心的情報，考試時務必要求考生戴好口罩， 考官會再三要求考生注意，不過沒有聽從戴口罩的考生，或者是將參考書縮小成手掌般的大小等舞弊事件，在這兩天依舊有4起發生。

此外1月17日，有一部分的會場發生考試時間至少遭到縮短1分鐘等意外，影響不少考生的權益。

取代過往的大學入試中心試驗，這一次的大學入學共通測驗改用「思考型」的方式出題，受到新型冠狀病毒的影響，第二階段的考試日期將在1月30日與31日兩天舉辦。

（FNN PRIME online 1月18日刊載。日文原文請見此處）

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