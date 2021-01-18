疫情持續擴大 沖繩縣將宣布緊急事態宣言

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日本沖繩縣的新型冠狀病毒感染持續擴大，官方在18日的傍晚開始將宣布進入緊急事態宣言。

沖繩現在最近一週內的確診者中，每10萬人的感染人數居然是全日本第9高，目前感染擴大的跡像已經無法停止。

沖繩縣的醫療界人士，在先前就已經表示強烈的意見，希望宣布緊急事態宣言。不過在這樣的情況下，對於經濟一定會產生重大打擊，經濟界的人士也要求，如果宣布緊急事態宣言，請務必對經濟要有妥善的支援對策。

沖繩縣知事玉城丹尼則說：「（今天到底會在什麼樣的時刻作出決定？）我們都還在協議當中。現在的狀況一切都尚未決定」

沖繩縣表示，將在18日的傍晚召開對策本部會議，跟中央要求將沖繩縣列入緊急事態宣言的對象，如果無法的話，將會自己發布緊急事態宣言。

（FNN PRIME online 1月18日刊載。日文原文請見此處）

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