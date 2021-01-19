參加大學入學考試露鼻子 49歲男子遭現行犯逮捕

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根據日本大學入學中心表示，一位參加共通測驗的男子因為在考試的時候露出鼻子，遭到判定失去考試資格之後又在考場附近廁所久待不出，目前警視廳已經以疑似現行犯逮捕他。

這位49歲的男考生，在1月16日的東京江東區舉辦的大學入學共通測試中，雖然戴上口罩但是露出鼻子，遭到考官警告，但該男子的是沒有聽從建議，遭到考官判定失去資格。之後他又在考場附近的廁所把自己關起來，警方獲報後前來驅趕，他仍是不從，最後被以現行犯逮捕。

根據情報，當時該男子在早上出現在考場時，考官就已經對他提醒6次以上提醒「不要露出鼻子」， 不過該男子並沒有特別表示「不想聽從指示」，只是不斷的忽視考官警告。

之後他的行為被認定為違反規定，遭到失格處分，不過該男隨即在考場旁邊的廁所一直久待不出，結果在晚上10點的時候以現行犯遭到逮捕。

（FNN PRIME online 1月19日刊載。日文原文請見此處）

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