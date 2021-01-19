白化影響開車視線？ 日本東北發生連環車禍影響200人車

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日本東北的高速公路發生多起連環車禍意外，在1月19日下午4點50分時，依舊超過100台以上的車輛無法行走。目前已經確定有一位男性已經身亡。

根據現場記者小池悠菜表示，車禍事故到現在已經發生超過5小時，但依舊 有許多車輛卡在高速公路上動彈不得。

事故發生的時間是在19日上午11點50分左右位於宮城縣大崎市古川的東北高速公路南下路段的「三本木PA與長者原SA」間。

根據當地警察表示，這起事故造成將近1公里以上的回堵，至少130多輛車卡在高速公路上動彈不得。

根據消防廳的資訊，這起事故至少造成200人以上受到影響，包含傷重病患在內一共有8人被送往醫院急救。

位於事發現場的大崎市古川，在當天時間的中午已經測到1月最大的瞬間風速27.8公尺。

警察表示事發當下，高速公路的風量與雪量相當大，眼前一片白色景象緣故，很可能發生「白化現象」造成開車視線受損。

（FNN PRIME online 1月19日刊載。日文原文請見此處）

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