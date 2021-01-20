唐吉軻德台灣一號店開幕 新型冠狀病毒下大挑戰

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有鑒於新型冠狀病毒感染持續擴大，照理來說需求會急速下滑，但是一直以來受到外國人觀光客歡迎的折價商店，卻在台灣開了店面。

能跟關東煮店跟串燒店開點一起並駕齊驅的，是在台灣也相當受到歡迎的「唐吉軻德」，「我去日本的話，一定會去唐吉軻德」、「我去過在日本的分店」等，顧客對此評價相當多。

負責營運「唐吉軻德」的公司，是日本「Don Don Donki」公司，這也是他們第一次在台灣開分店，20日正式開幕。相當受到歡迎的企鵝角色也出來迎接大家。

在店內跟日本的「唐吉軻德」一樣，商品都盡可能陳列得愈高愈好。有人表示：「我自己本身就很憧憬日本，難得台灣也來開店了，很希望跟朋友一起來看」。還有從日本東京豐洲市場直接送來台灣的青菜跟魚類。

肉類區也用日文寫著「涮涮鍋」，陳列著許多和牛肉類。

PPIH 香港、台灣事業責任者兼執行役員的竹内三善表示：「我們感受到台灣方面的需求，要從日本帶來怎麼樣的商品，怎樣才會讓台灣的大家感到高興，目前也有新型冠狀病毒的問題，能夠將日本的商品提供給台灣的大家，能夠讓台灣的大家的健康獲得滿足，我自己感到相當幸福。」

春節正逢農曆年的大型連休，新型冠狀病毒影響下很多人無法去日本玩，這些人成為該店的目標，讓許多人對日本商品產生更多需要。

許多人說「離春節愈來愈近了，想買日本的東西當作伴手禮來用」、「現在因為新型冠狀病毒無法前去日本，希望能有一些去日本旅行的感覺，希望能夠找到一些去日本時找不到的東西」。

「Don Don Donki」公司，先前就在新加坡、泰國、香港等開了許多分店，今後也會在國外開更多店舖，讓日本商標的商品能夠在國外獲得更多人認可，持續擴大消費力度。

（FNN PRIME online 1月20日刊載。日文原文請見此處）

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