誰人惡作劇？ 廣島、松山城、岡山城文化財現刮痕

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日本近來發生當地文化財產相繼遭到破壞的事故。在廣島縣當地的人氣景點發現的許多新的破壞傷痕，警察目前正在對此調查中。

洋溢著江戶時代風情的老港口鞆之浦 這座日本文化財又遭到傷害。發現傷害的地點在福山市鞆町內，被登入日本重要文化財產的「太田家住宅」等，總共有三處遭到割傷。

福山市當局在1月19日也發現到福山城內文化財同樣遭到割傷，福山市當地已經提出了受害報告，警方正在對此調查。

當地的人表示：「當然感到生氣，也感到非常的悲哀至極。這根本就是否定了我們到目前為止保護財產的用心」。

目前該市內還有80多個文化財產，當局已經跟相關人士通報，希望他們能夠密切注意，找尋對策。

同樣受害情形也發生在2020年底的高知城，在進入2021年後，愛媛縣的松山城、與岡山城等其他的文化財都發現到割傷。受害範圍遍及中國與四國地區。

不論是哪種文化財，大部分的傷痕都是遭到硬器強力割傷，留下多個傷痕。日本警方正在以文化財保護法與器物毀損等嫌疑進行調查中，不排除任何的關聯性。

（岡山放送）

（新廣島電視台）

（FNN PRIME online 1月22日刊載。日文原文請見此處）

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