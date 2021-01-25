疫情擴大大學考試恐停 文部科學省籲學校三思

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1月25號日本各家國立公立大學開始接受學生報名，日本文部科學省強調。在學生報名後，如果有大學想改變考試方式的話，希望全國每間大學都能夠三思。

改變考試方式的過程，主要是因為受到新型冠狀病毒的影響，包括櫪木縣宇都宮大學在1月21日宣布第二次考試停辦，將由大學入學共通測試的成績等來決定學生是否合格。

此外，包括廣島大學與信州大學等，也在網路上預告，將視感染狀況還有緊急事態宣言的延長與否，來決定第二次考試是否舉辦。

文部科學省在上週表示：「任意更改考試方式，可能會對許多考生造成不公平的情況」希望每間學校在接受報名之後，能夠維持原來的考試方案，文部科學省交通知全國的大學，希望他們能夠做好徹底感染對策之外，也能夠謹慎的實施考試方式。

（FNN PRIME online 1月25日刊載。日文原文請見此處）

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