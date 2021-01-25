疫情一年無法外出 失去季節感的照護機構高齡者們

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新型冠狀病毒的對應將邁入長期化，對於進入老人照護設施的高齡者來說，將近1年沒有辦法出去，已經出現很大的影響。

位於東京都文京區的老人照護設施，從2020年2月下旬來就持續禁止入住者外出。該照護設施擔心，有重症病患高危險的居住者發生感染，甚至群聚感染，因此不得不作出此決定。

該設施雖然考慮到與家人的接觸機會變少，因此設置透明玻璃來進行會見，但是對於一年以來沒有辦法外出的居住者來說，身心負荷已經相當大。

入住高齡者的鶴田廣子認為（85）「已經漸漸失去季節感了」

記者回應：「今天相當的寒冷」

鶴田廣子回應：「我真的完全沒有這樣的感覺，甚至早上還說今天好溫暖，好想出去的話」

入住高齡者的奥村京子（92）「沒有想到在我們人生的最後時刻，會碰到新型冠狀病毒這樣的事」

為了改善這樣的情況該設施也增加了入住者與家族人之間更多隔空互動的機會。

入住高齡者鶴田的女兒友惠：「哇，好棒的照片」

藉由人工智慧來辨別照片與影片，之後再自動分享給各位的「家庭圖片服務」。藉由跟家人的羈絆，也可以讓入住高齡者的心得到慰藉。

入住高齡者鶴田的女兒友惠表示：「現在有點放心了，看到她可以這樣過的安心，身為家族成員的我也覺得這樣欣慰」

老人照護設施負責人柳沼亮一表示：「在防止感染擴大之下，我們盡可能提供入住的每一個人生活上的喜樂、還有溫暖的感覺。說實話到之前是否可以做到這樣子的成果，我們也是很擔心。」

為了要減緩入住者的精神壓力，該設施今後也會持續檢討，並且實施更多方法來對應。

（FNN PRIME online 1月25日刊載。日文原文請見此處）

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